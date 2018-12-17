انت الان تتابع هطول أمطار وتوقف حركة الملاحة في الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ م

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي، لهطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة، اليوم الإثنين، ووصلت معدلات درجات الحرارة لأقل من معدلاتها، حيث انخفضت بشدة وأغرقت الأمطار الشوارع وعادت مشاهد البرك وتجمعات المياة مجددًا، فيما أعلنت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ بمختلف أنحاء المحافظة، وتقرر انعقاد غرفة عمليات المحافظة لمدة 24 ساعة يوميًا لحين عبور نوة الطقس السيئ والتي تتزامن مع حلول نوة «الفيضة الصغرى» التي جاءت قبل موعدها بـ48 ساعة كاملة.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، استعداد الشركة للتعامل مع النوة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ50 سيارة شفط وبدالات للأماكن الأكثر تضررًا والتي تشهد تجمعات للمياه. وتوقفت حركة الملاحة داخل البحر وذلك بعد ارتفاع موج البحر لأربعة أمتار ووصول سرعة الرياح لـ30 عقدة في الساعة، إذ أكد