كيف تختارين وسيلة منع الحمل المناسبة لحالتك؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تعتمد وسائل منع الحمل التي تختارينها على أهدافك الإنجابية.. فإذا كنت تخططين للحمل في المستقبل القريب، فقد تحتاجين إلى طريقة يمكن إيقافها بسهولة أو إزالتها بسرعة.

تحرير:عمرو عبد الحافظ ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ م

إذا كنتِ تفكرين في تأجيل الحمل أو منعه، فقد تحتارين في الوسيلة المناسبة لكِ، تتساءلين أي الطرق أكثر فاعلية من غيرها، وكيفية اختيار النوع المناسب لوسائل منع الحمل المناسب لك، خاصة أن هناك مجموعة متنوعة من الخيارات، حددي أولا إذا كنت تخططين للحمل في المستقبل القريب، أم إذا كان لديك أطفال ولا تريدين الإنجاب، فالأمر يختلف في كل حالة، وفي السطور التالية نشرح كيف تعمل وسائل منع الحمل، وكيف تختارين الوسيلة المناسبة التي تشعرك بالراحة والاستعداد والقدرة على استخدامها.

كيف تعمل خيارات تحديد النسل المختلفة؟ منع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة. تعطيل أو إتلاف الحيوانات المنوية. منع خروج البويضة كل شهر. تغيير بطانة الرحم بحيث لا تعلق البويضة المخصبة بها. زيادة سمك عنق الرحم بحيث لا يمكن للحيوانات المنوية المرور بسهولة من خلاله. ما مدى فعالية هذه الطرق؟ لكي تكون

كيف تعمل خيارات تحديد النسل المختلفة؟ منع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة.

تعطيل أو إتلاف الحيوانات المنوية.

منع خروج البويضة كل شهر.

تغيير بطانة الرحم بحيث لا تعلق البويضة المخصبة بها.

زيادة سمك عنق الرحم بحيث لا يمكن للحيوانات المنوية المرور بسهولة من خلاله. ما مدى فعالية هذه الطرق؟ لكي تكون وسائل منع الحمل فعالة، يجب استخدام أي وسيلة بشكل صحيح، حيث ترتبط موانع الحمل التي تتطلب منك القليل من الجهد، مثل لوالب الرحم، وموانع الحمل المزروعة، بانخفاض معدلات الحمل.. في المقابل، ترتبط الطرق التي تتطلب مراقبة مواعيد الخصوبة أو الامتناع الدوري بارتفاع معدلات الحمل، وتجنبي الحمل بـ11 وصفة طبيعية في مطبخك. هل يمكن الرجوع عن هذه الوسائل؟ هل يمكن الرجوع عن هذه الوسائل؟ تعتمد وسائل منع الحمل التي تختارينها على أهدافك الإنجابية.. فإذا كنت تخططين للحمل في المستقبل القريب، فقد تحتاجين إلى طريقة يمكن إيقافها أو إزالتها بسهولة، مثل وسائل منع الحمل عن طريق الفم، وإذا كنتي ترغبين في الحمل- ولكن ليس في المستقبل القريب- فقد ترغبين في استخدام اللولب، لأن لديه عودة سريعة إلى الخصوبة، لكنه مكلف. إذا كنتي متأكدة من أنك لا تريدين أن تنجبي أطفالاً، فقد تفضلين طريقة دائمة، مثل التعقيم. هل هناك أعراض جانبية لهذه الوسائل؟ هل هناك أعراض جانبية لهذه الوسائل؟ بعض وسائل منع الحمل مثل تلك التي تحتوي على هرمون الاستروجين أو البروجسترون تؤدي إلى المزيد من الآثار الجانبية - بعضها خطير - أكثر من غيرها، مثل طرق الحواجز وطرق تنظيم الأسرة الطبيعية. توصلي إلى حل مع طبيبك الخاص حول تاريخك الطبي وكيف يؤثر على اختيارك لتحديد النسل. ومن الآثار الجانبية لأقراص موانع الحمل:- الصداع النصفي/ زيادة الوزن/ تغيرات في المزاج/ تغيرات في الدورة الشهرية/ انخفاض في الرغبة الجنسية/ إفرازات مهبلية/ تغييرات في البصر لأولئك الذين يستخدمون العدسات اللاصقة. ومن الآثار الجانبية لأقراص موانع الحمل:-إفرازات مهبلية/ تغييرات في البصر لأولئك الذين يستخدمون العدسات اللاصقة. وبالنسبة لموانع الحمل المزروعة تحت الجلد، التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا هو النزيف غير المنتظم، خاصةً في الأشهر الستة للسنة الأولى. تستخدم حبوب منع الحمل بشكل صحيح، ولكن بسبب أخطاء البعض، هناك من 6 إلى 12 حالة حمل في كل 100 حالة، تحدث كل عام أثناء استخدامها. حبوب منع الحمل لا تمنع الأمراض المنقولة جنسيا، فقط الواقي الذكري يمكن أن يقوم بذلك. يتم تحديد فعالية كل طريقة عن طريق حساب عدد النساء اللاتي يحملن إذا استخدمت 100 امرأة هذه الطريقة لمدة عام. على سبيل المثال، إذا كانت طريقة منع حمل معينة فعالة بنسبة 99% ، فستحمل امرأة واحدة من بين كل 100 شخص. موانع الحمل الفعالة أكثر من 99? إذا تم استخدامها بشكل صحيح موانع الحمل الفعالة أكثر من 99? إذا تم استخدامها بشكل صحيح زرع مانع للحمل (يستمر حتى ثلاث سنوات) جهاز داخل الرحم، يسمى أيضًا اللولب (من خمس إلى 10 سنوات) تعقيم النساء (دائم)/ التعقيم الذكري (دائم) حقن منع الحمل (يتم تجديدها كل ثمانية أسابيع أو كل 12 أسبوعًا، حسب النوع) حبوب منع الحمل مجتمعة (تؤخذ كل يوم لمدة ثلاثة أسابيع من كل شهر) رقعة منع الحمل (يتم تجديدها كل أسبوع لمدة ثلاثة أسابيع في كل شهر) حلقة مهبلية (يتم تجديدها مرة شهريًا) موانع الحمل الفعالة بنسبة 98% إذا تم استخدامها بشكل صحيح موانع الحمل الفعالة بنسبة 98% إذا تم استخدامها بشكل صحيح الواقي الذكري (في كل مرة تمارس فيها الجنس) موانع الحمل الفعالة بنسبة 95% إذا تم استخدامها بشكل صحيح موانع الحمل الفعالة بنسبة 95% إذا تم استخدامها بشكل صحيح الواقي الأنثوي (في كل مرة تمارس فيها الجنس) موانع الحمل الفعالة من 92 إلى 96% إذا تم استخدامها بشكل صحيح موانع الحمل الفعالة من 92 إلى 96% إذا تم استخدامها بشكل صحيح حاجز مع مبيد للحيوانات المنوية (في كل مرة تمارس فيها الجنس).

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