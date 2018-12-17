انت الان تتابع السيسى ورئيس برلمان النمسا يبحثان «تعزيز العلاقات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٤ م

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، رئيس البرلمان النمساوي فولفانج سوبوتكا بمقر البرلمان النمساوي بوسط فيينا. وتناولت مباحثات السيسي مع "سوبوتكا"، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين مصر والنمسا. ومن المقرر أن يحضر الرئيس السيسي مساء اليوم، مأدبة عشاء يقيمها المستشار النمساوى سيباستيان كورتس على شرف الزعماء المشاركين بالمنتدى الأفريقي الأوروبي عالى المستوى الذي سيُفتتح رسميا صباح غد الثلاثاء.

وعقدت في وقت سابق اليوم الإثنين، محادثات رسمية بين الرئيس السيسي والمستشار النمساوي، وذلك بمقر المستشارية النمساوية بفيينا، وفي بداية اللقاء تصافح الرئيس السيسي ومستشار النمسا. وتناولت المحادثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في مجال التجارة وتشجيع كبرى الشركات النمساوية على الاستثمار في مصر وعدد

وعقدت في وقت سابق اليوم الإثنين، محادثات رسمية بين الرئيس السيسي والمستشار النمساوي، وذلك بمقر المستشارية النمساوية بفيينا، وفي بداية اللقاء تصافح الرئيس السيسي ومستشار النمسا.

وتناولت المحادثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في مجال التجارة وتشجيع كبرى الشركات النمساوية على الاستثمار في مصر وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما شهد الرئيس السيسي والمستشار النمساوي مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة في العديد من مجالات النقل التعليم العالى والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار، وأخرى في توريد مستلزمات إنشاء مصنع لتقديم بعض الوجبات الغذائية لطلاب المدارس وذلك بشراكة مصرية - نمساوية.