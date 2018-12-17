انت الان تتابع المؤبد لـ5 متهمين بقتل 4 أشخاص في خصومة ثأرية بقنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام نبيل ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٠ م
عاقبت محكمة جنايات محافظة قنا، الدائرة الأولى، اليوم الإثنين، 5 متهمين بالسجن المؤبد، في قضية قتل 4 أشخاص والشروع في قتل اثنين آخرين، بسبب خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، والمعروفة بقرية الدم والنار. تعود أحداث القضية إلى يونيو 2017، عندما تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، يفيد تلقي إشارة من مستشفي قنا العام، مفادها مصرع 4 أشخاص والشروع في قتل اثنين آخرين، بعد مهاجمتهم من مسلحين مجهولين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على 5 متهمين في الواقعة، بعد تقنين الإجراءات وإجراء تحريات المباحث الجنائية، وتحررت لهم المحاضر اللازمة. واعترف المتهمون، بارتكاب الجريمة، إذ استقلوا سيارة وتخفوا عن أنظار المارة في قطعة أرض زراعية، قبل إطلاق الرصاص من رشاشات وبنادق آلية على المجني عليهم، بسبب
وتمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على 5 متهمين في الواقعة، بعد تقنين الإجراءات وإجراء تحريات المباحث الجنائية، وتحررت لهم المحاضر اللازمة.
واعترف المتهمون، بارتكاب الجريمة، إذ استقلوا سيارة وتخفوا عن أنظار المارة في قطعة أرض زراعية، قبل إطلاق الرصاص من رشاشات وبنادق آلية على المجني عليهم، بسبب خصومة ثأرية بين عائلتهم وعائلة المجني عليهم.
وكثفت قوات الأمن من جهودها، لإنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين، وذلك لمنع وقوع أي اشتباكات، ما قد تسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين بين العائلتين بسبب الحادث.
فيما وجهت النيابة العامة بقنا، تهمتي القتل العمد لـ4 من المجني عليهم، والشروع في قتل 2 آخرين من ذات العائلة، فيما تمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى قررت معقابة المتهمين بالسجن المؤبد.
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