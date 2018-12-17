انت الان تتابع كردي يتهم عبيد بمنعه من الترشح لرئاسة «الصيادلة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مصطفى محمود ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٤٤ م

توجه كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمرشح المحتمل على مقعد نقيب الصيادلة إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر ضد نقيب الصيادلة الحالي محيي عبيد والمدير الإداري للنقابة لامتناعهما عن استلام أورواق ترشحه في الانتخابات، مؤكدا أن هذه الخطوة سيتبعها رفع دعوى في مجلس الدولة للحفاظ على حقه في الترشح. وتطرق للحديث عن الاحداث التي شهدها مقر النقابة اليوم ومحاولة الاعتداء عليه والاعتداء بالضرب على الصحفيين، مؤكدا لـ"التحرير" أن النقابة تشهد في الفترة الأخيرة ممارسات غير مقبولة واستخدام البلطجية للاعتداء على أعضاء النقابة المعارضين للمجلس الحالي.

وقال كردي إنه فوجئ أثناء إجراء بعض الصحفيين حوار معه أثناء دخول النقابة لتقديم أوراق ترشحه، ببعض الأشخاص يقومون بإبعادهم عنه وسحب هواتفهم، وكسر كاميرا خاصة بأحد الصحفيين تصل قيمتها إلى 35 ألف جنيه، ثم قاموا بضرب الصحفيين والاعتداء عليهم، وأصابوا البعض منهم بجروح خطيرة بالوجه والرأس.وأوضح أن البيان الذي