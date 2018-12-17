انت الان تتابع تفاصيل معركة صالح جمعة وعلي معلول في مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:١٢ م

نشبت مشادة قوية في مران مستبعدي الأهلي من مواجهة النجوم بين التونسي علي معلول وزميله صالح جمعة، بسبب ضرب الأخير للدولي التونسي بالكوع، وذلك لاعتراضه على نتيجة التقسيمة، التي أقيمت اليوم على هامش مران الفريق الصباحي. ودخل الثنائي معلول وصالح في مشادة قوية أمام باقي اللاعبين وعادل مصطفى مدرب الفريق، انتهت بمغادرة على معلول للمران وقام بتغيير ملابسه تمهيدًا للرحيل، وتوجه لاعبو الأهلي برفقة عادل مصطفى لتهدئة معلول، قبل أن يتدخل صالح جمعة الذي قام بتقبيل رأس معلول بعد تجاوزه في حقه خلال المران.

ومن المنتظر أن يغرم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة صالح جمعة بعد تجاوزه في حق معلول عقب الاستماع لشهادة عادل مصطفى وباقي اللاعبين، خاصة أن عبد الحفيظ لم يحضر المران لانشغاله بفعاليات مؤتمر تقديم مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق. ويستضيف فريق الأهلي نظيره فريق النجوم، مساء اليوم الإثنين، على استاد