4 عوامل تؤثر في ارتفاع وانخفاض أسعار العقارات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حالة من الترقب في سوق العقار بعد التوقعات الكثيرة التي تشير إلى ارتفاع الأسعار .. ولكن قبل الزيادة المنتظرة عليك معرفة العوامل المؤثرة في أسعار العقارات

كثير منا يرغب في شراء عقار جديد «شقة، منزل، أوشاليه»، وأول ما تواجهه من عقبات هي كيفية تحديد سعر العقار، ولمعرفة الإجابة عن هذا السؤال يجب على الراغبين في الشراء معرفة العوامل التي تؤثر على أسعار العقارات من حيث الارتفاع والانخفاض. العوامل المؤثرة في أسعار العقارات كثيرة، ولكن هناك عوامل رئيسية ثلاثة هي «اتجاه السوق، وقت الشراء، حالة العقار، العرض والطلب»، ولكي تشتري عقارا بأفضل سعر يجب أن تعرف كل هذه العوامل وتعرف أي منها يؤثر على العقار الذي تريد شراءه.

ويسيطر قلق شديد على القطاع العقاري، بكافة عناصره بدءًا من شركات التطوير العقاري، مرورًا بالراغبين في شراء عقار جديد، وصولًا إلى العاملين والفنيين بالقطاع، بسبب توقعات بتواصل جنون أسعار العقارات في 2019، والتي قد تصل إلى 25% عن الأسعار الحالية -المرتفعة أصلاً-. القلق لم يقتصر على هذه الاحتمالية، إذ

ويسيطر قلق شديد على القطاع العقاري، بكافة عناصره بدءًا من شركات التطوير العقاري، مرورًا بالراغبين في شراء عقار جديد، وصولًا إلى العاملين والفنيين بالقطاع، بسبب توقعات بتواصل جنون أسعار العقارات في 2019، والتي قد تصل إلى 25% عن الأسعار الحالية -المرتفعة أصلاً-. القلق لم يقتصر على هذه الاحتمالية، إذ تلوح توقعات أخرى بانهيارات كثيرة لعدد كبير من شركات التطوير العقاري صغيرة ومتوسطة الملاءة المالية، وخروجها من السوق في العام الذي بات يدق على الأبواب. وبين هذا وذاك عليك معرفة كيف تُقيم أسعار العقارات بشكل موضوعي.

- العرض والطلب - العرض والطلب تتأثر أسعار العقارات دائما بقانون العرض والطلب، الذي يحكم اقتصاد السوق المفتوح، فكلما زاد الطلب على سلعة ما أو عقار وانخفض المعروض منه ارتفع سعره بشكل كبير، كما أن البائع يكون له نقطة قوة وقدرة على تحديد السعر الذي يريده، والعكس صحيح، فكلما انخفض الطلب وزاد المعروض من السلعة أو العقار انخفض سعرها. اقرأ ايضًا البنك الدولي يحلل الاقتصاد المصري: أين القطاع الخاص؟ - «الموقع.. المنطقة.. الحالة» - «الموقع.. المنطقة.. الحالة» يعد الموقع والمنطقة ككل من أهم محددات سعر العقار المراد شراؤه، فكلما زاد رُقي المنطقة وتميز الموقع ارتفع السعر، فسعر شقة ما تطل على ميدان رئيسي يختلف تمامًا عن سعر شقة مجاورة لها تطل على شارع جانبي في نفس العمارة، كما أن الشقة في منطقة الزمالك تختلف تمامًا عن شقة بنفس المواصفات والتشطيب والمساحة في منطقة بولاق، بخلاف أن العقار كثيف الخدمات -المولات التجارية والهايبر ماركت- يزيد سعره عن مثيله الذي يعاني من فقر في الخدمات. كما تؤثر أيضًا الحالة العامة ودرجة التشطيب للعقار في تحديد سعره النهائي، فنجد أن التشطيبات الآن متفاوتة وبسبب ارتفاع أسعار الخامات مثل الدهانات والديكورات والإضاءات، فتجد أن أسعار العقارات كاملة التشطيب بجودة عالية تزيد بشكل كبير عن أسعار العقارات نصف التشطيب، وتجد أيضا أن نفس الشقة بنفس المنطقة ونفس المواصفات ولكن السعر مختلف تماما وذلك يرجع لحالة العقار وإطلالته. اقرأ أيضًا بين 10 و25%.. جنون الأسعار يطارد العقارات في 2019 - اتجاه السوق - اتجاه السوق وهذا عنصر هام أيضًا في تحديد السعر العام للعقار، وتتغير اتجاهات السوق فجأة، حيث تجد أن اتجاه السوق العام نحو زيادة أسعار العقارت أيا كانت المنطقة، ولكن تجد أن ارتفاعها في المناطق الراقية والمدن الجديدة يفوق الزيادات في المناطق القديمة، والشعبية اتجاه المستهلك للعقارات صاحبه المساحات الصغيرة، بسبب ارتفاع الأسعار يتجه المستهلك للعقارات صاحبه المساحات الصغيرة وذلك سبب من أسباب ارتفاع أسعرها بشكل غير منطقي. اقرأ أيضًا ثالث تأجيل..هل تعطل قطار العاصمة الإدارية الكهربائي؟ - وقت الشراء - وقت الشراء يعد وقت الشراء أو «الموسم» بلفظ العامة، عنصرا من العناصر الهامة في تحديد سعر العقار، حيث تزيد أسعار العقارات في فصل الصيف بشكل كبير، وتنخفض في الشتاء، نظرًا لعدة أمور منها عودة المصريين المقيمين في الخارج وانتهاء الدراسة، وغيرها من الجوانب.

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