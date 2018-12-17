قرقاش يرد على مزاعم الفرنسي بول باريل حول الإمارات

رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، على المزاعم التي أطلقها الفرنسي، بول باريل، بشأن الإمارات وعلاقتها بإنقلاب حمد بن خليفة، أمير قطر السابق، على والده في العام 1994م .

وقال قرقاش في تغريدات له بتويتر، "المرتزق الفرنسي بول باريل كان مسؤولا امنيا عند المرحوم الشيخ خليفة بن حمد ومرافقا له في رحلاته بعد انقلاب الابن على الأب ولم تكن له أي علاقة بالإمارات" .. مؤكداً أن تحريف الخلاف بين الأب وابنه لإقحام الامارات هو جزء من التزييف الذي اصبح علامة قطرية بامتياز.

وأضاف "سبق وان اشرت وبناءً على ملاحظات المعاصرين لهذه الأحداث ان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان نصح المرحوم الشيخ خليفة بن حمد بالتصالح مع ابنه وقبول الأمر الواقع والإقامة بين أهله في الامارات" .. لافتاً إلى أن المنقلبون على الشيخ خليفة بن حمد يدركون هذه الحقيقة.