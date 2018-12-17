شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار ياسر الهضيبى عن رئاسة اعلام الوفد... وتكليف أسامة الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرالدكتور ياسر الهضيبى ، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمى ،عن رئاسة للجنة النوعية للاعلام بالحزب ، وكلف المستشار بهاء أبو شقة ،رئيس حزب الوفد ، بتعيين المهندس أسامة الشيخ ، رئيس اتخاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق برئاسة اللجنة الاعلامية بالوفد .

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار ياسر الهضيبى عن رئاسة اعلام الوفد... وتكليف أسامة الشيخ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .