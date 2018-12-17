شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان النواب: الإسكان الاجتماعى مشروع قومى عملاق استفاد منه مليون مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أهمية المشاريع التي تنفذها الدولة في مجال الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أن تنفيذ وتسليم مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين، نقلة تنموية ومعمارية وإسكانية لم تحدث في مصر على مدى عقود ولم تحدث كذلك على مستوى العالم العربى وفى المنطقة برمتها.

وأشاد في بيان له اليوم، بالتصريحات التى صدرت عن الدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقالت فيها إنه تم بناء أكثر من 558 ألف وحدة سكنية داخل مشروع الإسكان الإجتماعى، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الوحدات قيد التنفيذ هذا العام، وهو ما يؤكد أن مشروع الإسكان مشروع قومي عملاق من الدرجة الأولى.

ولفت المغازي، إلى أن نحو مليون مصرى استفادوا من مشروعات الإسكان الاجتماعى خلال الفترة الماضية، كما أن هناك من 350 إلى 400 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها للمتعاقدين خلال الثلاث سنوات القادمة قائلا: إن مصر تشهد ثورة تنموية ومعمارية هائلة يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار.