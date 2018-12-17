تيننتي: جنود قوات اليونيفيل انتشروا على الخط الازرق والوضع هادىء

اكد المتحدث باسم قوات الطوارىء الدولية "​اليونيفيل​" أندريا تيننتي، ان جنود اليونيفيل انتشروا في المنطقة، بعد تقارير عن حصول توتر بين ​القوات​ المسلحة اللبنانية و​الجيش الاسرائيلي​ على ​الخط الأزرق​، لتهدئة الوضع ومنع أي سوء فهم والحفاظ على الاستقرار.

واشار تينينتي، الى ان "الوضع في المنطقة الآن هادئ وجنودنا موجودون على الأرض".