تيننتي: جنود قوات اليونيفيل انتشروا على الخط الازرق والوضع هادىء

اكد المتحدث باسم قوات الطوارىء الدولية "اليونيفيل" أندريا تيننتي، ان جنود اليونيفيل انتشروا في المنطقة، بعد تقارير عن حصول توتر بين القوات المسلحة اللبنانية والجيش الاسرائيلي على الخط الأزرق، لتهدئة الوضع ومنع أي سوء فهم والحفاظ على الاستقرار.
واشار تينينتي، الى ان "الوضع في المنطقة الآن هادئ وجنودنا موجودون على الأرض".
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