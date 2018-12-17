مصادر الـMTV: الحريري يوافق على تمثيل سنة 8 آذار شرط ألا يكون الوزير من النواب السنة الستة

كشفت مصادر مطّلعة على مسار تأليف الحكومة لقناة الـ"MTV"، أنّ "الاتصالات الّتي تمّت في الساعات الأخيرة شهدت تطوّرات إيجابيّة وموافقة مبدئيّة من رئيس الجمهورية على التنازل من حصّته لصالح وزير من سنة 8 آذار".
ولفتت إلى أنّ "رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يوافق على تمثيل سنّة 8 آذار شرط ألّا يكون الوزير من النواب السنة الستة".
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