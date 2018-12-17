شاب لبناني ينجو من الموت بعد تعرضه لطعنات سكين في الغابون

نجا المواطن نديم ماجد جابر ابن ​مدينة النبطية​، من الموت، بعد تعرضه لطعنات بالسكين والنحر، اثر عملية سطو تعرض لها في مدينة ليبرفيل عاصمة ​الغابون​.

وكان كمن عدد من اللصوص للشاب جابر (34 عاما) اثناء عودته الى منزله في ليبرفيل، وانزلوه من ال​سيارة​ وطعنوه بطعنات عدة بسكين احداها في عنقه، وتركوه وسط الطريق بعدما سرقوا سيارته، وما في حوزته من مال. وصودف مرور سيارة اجرة عمل سائقهاعلى نقله الى احد ​المستشفيات​ القريبة حيث اخضع للاسعافات الاولية؛ ووضعه مستقر.