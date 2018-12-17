شاب لبناني ينجو من الموت بعد تعرضه لطعنات سكين في الغابون

نجا المواطن نديم ماجد جابر ابن مدينة النبطية، من الموت، بعد تعرضه لطعنات بالسكين والنحر، اثر عملية سطو تعرض لها في مدينة ليبرفيل عاصمة الغابون.
وكان كمن عدد من اللصوص للشاب جابر (34 عاما) اثناء عودته الى منزله في ليبرفيل، وانزلوه من السيارة وطعنوه بطعنات عدة بسكين احداها في عنقه، وتركوه وسط الطريق بعدما سرقوا سيارته، وما في حوزته من مال. وصودف مرور سيارة اجرة عمل سائقهاعلى نقله الى احد المستشفيات القريبة حيث اخضع للاسعافات الاولية؛ ووضعه مستقر.
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