اللواء ابراهيم استقبل رئيس مركز المعلومات العلمية الروسي وعدد من النواب

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ قبل ظهر اليوم رئيس مركز المعلومات العلمية والتحليلية في الاكاديمية الروسية للعلوم الدكتورPLOTNIKOV NIKOLAYD وعرض معه الاوضاع في ​لبنان​ والمنطقة.

ثم التقى اللواء ابراهيم النائب ​هادي ابو الحسن​ وبحث معه التطورات السياسية في البلاد. كما عرض الأوضاع العامة مع رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" ​دوري شمعون​.

وظهراً بحث اللواء ابراهيم آخر المستجدات المحلية مع النائب محمد ​طارق المرعبي​ والنائب السابق ​طلال المرعبي​.