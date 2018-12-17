اللواء ابراهيم استقبل رئيس مركز المعلومات العلمية الروسي وعدد من النواب

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم رئيس مركز المعلومات العلمية والتحليلية في الاكاديمية الروسية للعلوم الدكتورPLOTNIKOV NIKOLAYD وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة.
ثم التقى اللواء ابراهيم النائب هادي ابو الحسن وبحث معه التطورات السياسية في البلاد. كما عرض الأوضاع العامة مع رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" دوري شمعون.
وظهراً بحث اللواء ابراهيم آخر المستجدات المحلية مع النائب محمد طارق المرعبي والنائب السابق طلال المرعبي.
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