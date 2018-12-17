الموسوي:الاقرار بمبدأ تمثيل اللقاء التشاوري يشكل مدخلا لحل هذه العقدة الوطنية

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي ان "ما قرأناه من مؤشرات ايجابية عن حلحلة لعقدة تشكيل الحكومة ومنها الاقرار بمبدأ تمثيل نواب اللقاء التشاوري يشكل مدخلا معقولا لحل هذه العقدة الوطنية" آملا في "ان يتم ذلك في اقرب وقت ممكن."
الموسوي وبعد لقائه قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد غسان شمس الدين في سراي صيدا الحكومي. اعلن ردا على سؤال حول التهديدات الاسرائيلية، "اننا التزم عدم التعليق على ما يجري ونترك للمسؤولين اللبنانين من مواقعهم الرسمية ان يتولوا مواجهة التعديات الاسرائيلية،" مؤكدا "أن موقف حزب الله ثابت بالعمل لاحباط قرار العدو الاسرائيلي قبل اقدامه على اي عدوان"، مشددا على "ان قدرات المقاومة المتراكمة والاخذة في التزايد قد جعلت للبنان حصانة تمنع العدو الاسرائيلي من المس بأمن لبنان وسلامته".
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