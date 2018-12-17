الموسوي:الاقرار بمبدأ تمثيل اللقاء التشاوري يشكل مدخلا لحل هذه العقدة الوطنية

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​نواف الموسوي​ ان "ما قرأناه من مؤشرات ايجابية عن حلحلة لعقدة ​تشكيل الحكومة​ ومنها الاقرار بمبدأ تمثيل نواب ​اللقاء التشاوري​ يشكل مدخلا معقولا لحل هذه العقدة الوطنية" آملا في "ان يتم ذلك في اقرب وقت ممكن."

الموسوي وبعد لقائه قائد منطقة ​الجنوب​ الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ​غسان شمس الدين​ في سراي صيدا الحكومي. اعلن ردا على سؤال حول ​التهديدات الاسرائيلية​، "اننا التزم عدم التعليق على ما يجري ونترك للمسؤولين ال​لبنان​ين من مواقعهم الرسمية ان يتولوا مواجهة التعديات الاسرائيلية،" مؤكدا "أن موقف ​حزب الله​ ثابت بالعمل لاحباط قرار العدو الاسرائيلي قبل اقدامه على اي عدوان"، مشددا على "ان قدرات ​المقاومة​ المتراكمة والاخذة في التزايد قد جعلت للبنان حصانة تمنع العدو الاسرائيلي من المس بأمن لبنان وسلامته".