مكاوي: سنكون على جهوزية تامة خلال الأعياد ووضعنا خطة لمكافحة الكلاب الشاردة

أكّد محافظ ​جبل لبنان​ القاضي ​محمد مكاوي​، "أنّنا سنكون على جهوزية تامة خلال فترة الأعياد وليلة رأس السنة، وسنستعين بشرطة البلدية لتسهيل المرور وحفظ أمن المواطنين"، لافتًا إلى أنّ "هناك تنسيقًا ممتازًا مع ​الأجهزة الأمنية​ عمومًا وقوى الأمن خصوصًا. نحن دائمًا على تواصل مع البلديات ونعمل على أن يتحلّى رئيس البلدية بالمسؤولية وأداء البلدية الجيّد سينعكس إيجابًا".

ونوّه في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "هناك بيئة سياسية مرحّبة بالخطوات الّتي نقوم بها، ونحن لا نخاف لأنّنا نستردّ الحقّ في إزالة التعديات"، موضحًا أنّ "بعد التحقيقات والجولات على ​المسالخ​ قرب ​طريق المطار​، تبيّن أنّ المغاسل تقفل ​الصرف الصحي​ والحلّ هو باعتماد مشروع تخفيف التلوث عن جبل لبنان، والبداية تكون ب​معالجة النفايات​ الصناعية والكيميائية".

وبيّن مكاوي "أنّنا لا نعطي الترخيصات للإعلانات ولكنّنا نتابع هذا الموضوع عند الإدارات المعنيّة"، مشدّدًا على أنّ "​نهر الغدير​ في حاجة إلى تنسيق خاص ولا أعتقد أنّ أحدًا سيكون عقبة أمام الحلّ، وما كان يحتاج إليه هو القرار"، مشيرًا إلى أنّ "الدولة عندما تتحرّك، تتحرّك بفوضى وعندما تنام تنام بفوضى، وتعاطت 4 وزارات بموضوع المسالخ ولكل واحدة وجهة نظرها".

وأفاد بـ"أنّنا وضعنا شروطًا صحية لكلّ المحال الّتي تبيع حيوانات، ووضعنا خطة لمكافحة الكلاب الشاردة وسنطلقها في شهر كانون الثاني".