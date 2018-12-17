وزير خارجية بولندا: فرنسا هي "رجل أوروبا المريض"

اعتبر وزير الخارجية البولندي أن ​فرنسا​ هي "رجل ​أوروبا​ المريض"، مشيرا إلى تحرك "السترات الصفراء" والاعتداء الجهادي في ​ستراسبورغ​ الذي أسفر عن خمسة قتلى أحدهم بولندي. وقال ياتسيك تشابوتوفيتش لشبكة بولسات نيوز التلفزيونية، إن "فرنسا هي رجل أوروبا المريض، إنها تشد بأوروبا نحو الأسفل، في حين أن ​بولندا​ نقطة مضيئة".

ويسود الفتور العلاقات بين فرنسا وبولندا منذ وصول المحافظين في ​وارسو​ إلى السلطة في 2015، مع التخلي، من بين أمور أخرى، عن عقد لشراء مروحيات كاراكال، وخلافات في وجهات النظر حول عمل البولنديين، واستبعاد مشروع زيارة للرئيس ​ايمانويل ماكرون​ لوارسو.