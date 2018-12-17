مسؤول روسي: سنطرح للنقاش مسألة انتهاك كندا لاتفاقية مكافحة المخدرات

أعلن مندوب ​روسيا​ الدائم لدى المنظمات الدولية في ​فيينا​ ​ميخائيل أوليانوف​، خلال مؤتمر صحفي، أن "كندا التي قننت في الصيف الماضي استخدام الماريخوانا، انتهكت اتفاقية ​الأمم المتحدة​ ل​مكافحة المخدرات​".

ولفت إلى أن "​المجتمع الدولي​ كان في السابق يرد دائما على وقائع انتهاك هذه الاتفاقية"، مشيراً إلى أن "الوضع تغير العام الجاري جراء الجهود الكندية التي انتهكت بشكل صارخ الاتفاقية عن طريق الموافقة على قانون حول تقنين الماريخوانا، ونؤيد المراعاة الحاسمة للالتزامات الدولية في هذا المجال، وسنطرح هذه المسألة للنقاش".

وأكد أوليانوف أن "كندا فتحت بذلك صندوق باندورا"، مشيراً إلى "أننا نسمع حالياً أن هناك دعوات لتقنين الهيرويين، وعدد المنتهكين يزداد، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا".