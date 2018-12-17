وزير الداخلية التركي: سنناقش الهجرة غير النظامية مع إيران وباكستان وأفغانستان

لفت وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ إلى أن "مسؤولين من ​تركيا​ و​إيران​ ​باكستان​ و​أفغانستان​، سيجتمعون خلال الأيام المقبلة لبحث حركة ​الهجرة​ في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "ناقش خلال زيارته لباكستان هذا الاجتماع المزمع، وسيناقش الجانب التركي الأمر مع إيران وأفغانستان أيضا، قبل الاجتماع الذي سيبحث المسائل المتعلقة بالهجرة غير النظامية، والتعاون الإقليمي".

وأشار إلى أنه "يجري لقاءات مع نظيره الباكستاني شهريار أفريدي بخصوص الهجرة غير النظامية منذ تسلم الأخير منصبه"، لافتاً إلى ان "​الحكومة الباكستانية​ أصدرت قانونين بخصوص الهجرة غير النظامية، من شأنهما قطع خطوات في سبيل السيطرة عليها".

وأضاف: "أن الجانبين التركي والباكستاني يعملان على إنشاء آلية لتبادل المعلومات فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية"، مشيراً إلى أن "البلدين توصلا لتوافق بخصوص التعاون الأمني، وكذلك فيما يتعلق بالتعاون في مجال الجرائم الإلكترونية تحديدا، كما توافقا حول تبادل التجارب بين البلدين بخصوص حماية الحدود".