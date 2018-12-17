الحرس المدني الإسباني: اعتقال شبكة لتهريب المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

أعلن الحرس المدني الإسباني "اعتقال شبكة إجرامية أدخلت 600 مهاجر غير شرعي هذا العام من ​المغرب​ إلى ​إسبانيا​"، لافتًا إلى أنّ "التحقيق سمح بتحديد هويات مسؤولي تلك المنظمة، وعددهم سبعة".

وأوضح في بيان، أنّ "أفراد الشبكة نسّقوا عملهم كما لو أنّهم وكالة سفر تستقبل ​المهاجرين​ على الشاطئ الإسباني، من ثمّ تضمن لهم الانتقال بسيارة إلى أماكن لا تصل إليها الشرطة، وأخيرًا تنقل الأشخاص بشكل خاص إلى كاتالونيا أو إلى اقليم الباسك.".

وقبل الرحلة، على المهاجرين دفع مبلغ يناهز 2500 يورو، ما جعل أرباح هذه المنظمّة الإجرامية تصل إلى نحو 1.5 مليون يورو هذا العام.