رئيس وزراء هولندا يحذر من تقليد البريكست البريطاني

حذر رئيس الوزراء الهولندي ​مارك روتي​ الهولنديين "من محاولة تقليد الفوضى والانقسام الذي تعاني منه ​بريطانيا​ بسبب قرارها الخروج من ​الاتحاد الاوروبي​".

ولفت روتي، في مقال صحفي، إلى "أنني أشبّه ​هولندا​ بالزهرية التي يمسك بها 17 مليون مواطن"، مشيراً إلى أنه "للحفاظ على هذه الزهرية، يجب التوصل الى تسويات في غالب الاحيان وتحل من خلالها المشاكل بطريقة عقلانية".

وأوضح أن "هناك أمثلة في المجتمع وقعت فيها الزهرية"، مشيراً إلى أنه "انظروا الى بريطانيا العظمى، لقد نسي سياسيوها وشعبها ما الذي وصلوا اليه معا، والآن دخلوا في حالة فوضى".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ قد التقت روتي في جولتها على عدد من الدول الأوروبية سعت خلالها إلى الحصول على تطمينات بشأن اتفاق البريكست الاسبوع الماضي.