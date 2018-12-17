ترامب انتقد تفكير الاحتياطي الفدرالي برفع معدلات الفوائد ملاة جديدة

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "أمر لا يصدق، فمع وجود دولار قويّ جدًّا ولا تضخّم فعليًّا في حين ينفجر العالم من حولنا، فباريس تحترق والصين بدأت بالانحدار، فإنّ الاحتياطي الفدرالي لا يستطيع التفكير سوى في زيادة جديدة لمعدلات الفوائد".
وتتوقّع الأسواق أن تقوم اللجنة النقدية في المصرف المركزي برفع أسعار الفائدة على أساس يومي للمرّة الرابعة هذا العام، لحماية الاقتصاد الّذي عزّزته التخفيضات الضريبية.
ويؤدي ارتفاع معدلات الفوائد الى ارتفاع كلفة جميع القروض الاستهلاكية والعقارية.
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