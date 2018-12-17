ترامب انتقد تفكير الاحتياطي الفدرالي برفع معدلات الفوائد ملاة جديدة

شدّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "أمر لا يصدق، فمع وجود دولار قويّ جدًّا ولا تضخّم فعليًّا في حين ينفجر العالم من حولنا، ف​باريس​ تحترق و​الصين​ بدأت بالانحدار، فإنّ الاحتياطي الفدرالي لا يستطيع التفكير سوى في زيادة جديدة لمعدلات الفوائد".

وتتوقّع الأسواق أن تقوم اللجنة النقدية في ​المصرف المركزي​ برفع أسعار الفائدة على أساس يومي للمرّة الرابعة هذا العام، لحماية الاقتصاد الّذي عزّزته التخفيضات الضريبية.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفوائد الى ارتفاع كلفة جميع ​القروض​ الاستهلاكية والعقارية.