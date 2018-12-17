سلطات روسيا تنشر مقاتلات في القرم وسط توتر مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها "نشرت أكثر من 10 طائرات من طراز سوخوي-27 وسوخوي-30 المقاتلة في القرم بعدما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أوكرانيا تجهز "لاستفزاز" قرب القرم قبل نهاية العام".
ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن الوزارة أنها "أرسلت الطائرات إلى قاعدة بيلبيك الجوية في القرم التي جرى إصلاحها حيث ستتمركز هناك بصورة دائمة".
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