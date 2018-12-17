سلطات روسيا تنشر مقاتلات في القرم وسط توتر مع أوكرانيا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أنها "نشرت أكثر من 10 طائرات من طراز سوخوي-27 وسوخوي-30 المقاتلة في ​القرم​ بعدما أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن ​أوكرانيا​ تجهز "لاستفزاز" قرب القرم قبل نهاية العام".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن الوزارة أنها "أرسلت الطائرات إلى قاعدة بيلبيك الجوية في القرم التي جرى إصلاحها حيث ستتمركز هناك بصورة دائمة".