التحالف العربي: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولان عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم

أكّد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ (​التحالف العربي​)، تركي المالكي، "أهمية التزام حركة "​أنصار الله​" (الحوثيين) بما تمّ الاتفاق عليه في ​السويد​"، لافتًا إلى أنّ "جلوس "أنصار الله" على طاولة التفاوض يعود للضغط العسكري"، مبيّنًا أنّ "19 سفينة موجودة حاليًّا في الموانئ اليمنية".

وركّز في مؤتمر صحافي، على أنّ "الحركة تواصل استهداف منازل المدنيين في ​الحديدة​"، معلنًا "سقوط 509 قتلى من "الحوثيين" خلال الفترة الماضية"، مشيرًا إلى أنّ "​الأمم المتحدة​ و​المجتمع الدولي​ مسؤولان عن تنفيذ اتفاق الحديدة الّذي تمّ توقيعه في ​ستوكهولم​".

وأكّد المالكي "أنّنا ندعم الجهود كافّة للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن".