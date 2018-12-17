الخارجية تنفي سحب السفير المصري بروما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نفى المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ما تردد عن عودة السفير المصري بروما إلى القاهرة قريبًا.
وأكد المستشار أن السفير المصري في روما مستمر في القيام بمهام منصبه، وأن ما نُشر على أحد المواقع الإلكترونية نقلاً عما أسماه الموقع "مصدر بالخارجية المصرية" حول عودة السفير إلى القاهرة غير صحيح.
وناشدت الخارجية على لسان متحدثها الرسمي وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة وعدم الاستناد إلى أية مصادر مجهولة، والالتزام بالمعايير المهنية في العمل الصحفى والإعلامي.
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