ضريبتا القيمة المضافة والدخل ترفع إيرادات الدولة 34% في 4 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 34% بحسب ما أظهره التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر أكتوبر الماضي.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته وزارة المالية على موقعها اليوم الاثنين فإن إيرادات الموازنة العامة بلغت 240.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، مقايل 179.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقالت الوزارة في التقرير إن الإيرادات ارتفعت بوتيرة أسرع من المصروفات.

واستحوذت الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من الإيرادات خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري، لتستحوذ على 78.7% من إجمالي الإيرادات.

وبحسب بيانات وزارة المالية قفزت الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري لتسجل 189.2 مليار جنيه مقابل 139.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وأرجعت الوزارة هذه الزيادة إلى ارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات فضلاً عن زيادة ضريبة الدخل التي حققت 52.4 مليار جنيه والضرائب على المرتبات المحلية والتي ارتفعت بنسبة 33.9% لتصل إلى 14.8 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

كما ارتفعت متحصلات قناة السويس خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 48.5% لتصل إلى 12.8 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

كما سجل بند المنح زيادة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى 32.2 مليان جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه العام المالي الماضي.