بالصور- انطلاق مبادرة "عيون ولادنا" في 12 مدرسة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، مبادرة "عيون ولادنا" للكشف على تلاميذ مدارس إدارة الجمرك التعليمية، وذلك بتمويل ومشاركة المجتمع المدني.

وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض للأطفال في المدارس الحكومية في ٥ تخصصات هي الرمد، والجلدية، والباطنة، والقلب، والأنف والأذن والحنجرة.

جاء ذلك بحضور آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عناني إسماعيل، مدير هيئة التأمين الصحي قطاع الإسكندرية وغرب الدلتا، وسحر شعبان رئيس حي الجمرك.

وتشمل المبادرة الكشف عن تلاميذ 12 مدرسة هي "الإسكندرية الإعدادية بنين، رأس التين العسكرية بنين، رأس التين الثانوية بنين، مجمع الشهداء الرسمي لغات، قاسم أمين الإعدادية بنات، الأنفوشي الرسمية بنات لغات، إسماعيل صبري، قايتباى الإعدادية، محمد صلاح الصواف، جغفر، الفناء، السواحل".

وقال المحافظ إنه سيتم العمل علي تعميم تلك المبادرة علي جميع مدارس الإسكندرية، مشيدا بجهود جميع الأطباء والجمعيات الأهلية المشاركة في مبادرة " عيون أولادنا".

وتأتي المبادرة تزامنا مع الحملة الرئاسية للقضاء علي أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة، وجرى اختيار ٣ مدارس إبتدائية علي مستوي الإسكندرية، والتى تم تنفيذها الحملة بتلك المدارس كمرحلة أولية وسيتم تعميمها علي باقي المدارس تباعا.