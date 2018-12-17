براءة طفل من تهمة الاغتصاب بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

قضت محكمة جنايات الطفل بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، ببراءة الطفل أحمد هشام في القضية رقم 49 لسنة 2018 جنايات الطفل المتهم فيها باغتصاب الأطفال بمدينة شرم الشيخ لعدم صحة الواقعة.

صدر الحكم اليوم برئاسة المستشار محمد أحمد الهواري وعضوية المستشارين محمد مصطفى حافظ ومحمد عرفان أبو الفتوح.

تعود أحداث الواقعة إلى 19 أكتوبر الماضي عندما تقدمت "هالة.ع.ع" و"ياسمين.أ.إ" ببلاغ إلى مباحث شرم الشيخ باتهام أحد الأطفال يدعى أحمد هشام 15 سنة بالاعتداء جنسيا على طفليهما تحت تهديد سلاح أبيض وربطهم بحبل والتعدي عليهم أكثر من مرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الطفل الصغير، وبمواجهته بما قررته الشاكيتين أنكر صحة الواقعة وعلل الاتهام لوجود مشاجرة مع الشاكية الأولى بأحد مولات حي الهضبة لاعتدائها عليه بالسب بسبب التشاجر مع ابنها ومطالبته لها بعدم سبه بوالديه إلا أنها كررت السباب أمام الجميع.

وتحرر محضر بالواقعة برقم 49 لسنة 2018 قسم شرطة شرم الشيخ، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسة أربعة أيام احتياطيا وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، ما أدى إلى تجديد حبس الطفل 15 يوما، وأحليت القضية إلى محكمة جنايات الطفل بجنوب سيناء.

وبجلسة اليوم دفع فرج مهنى الفقي، محامي المتهم، بعدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته، لوجود مشاجرة مع المبلغة الأولى، وعدم جدية تحريات المباحث وقيام الشاكية الأولى بالاتفاق مع الشاكية الثانية للإبلاغ باغتصاب ابنها تضامنا معها لحبس المتهم ولعدم وجود تقرير طبي يؤكد الاغتصاب من عدمه وفي نهاية المرافعة طلب المحامي ببراءة الطفل من التهمة المنسوبة إليه.

وبعد إقناع هيئة المحكمة بكذب الواقعة وتلفيقها وحبس الطفل شهرين مع المتهمين الكبار لعدم توافر مكان لحجز الأحداث والأطفال المتهمين بجنوب سيناء، قضت المحكمة بحكمها المتقدم.