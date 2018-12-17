فيسبوك يحظر صفحة نجل نتنياهو المناهضة للمسلمين

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أعلن النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير نتنياهو، أن موقع "فيسبوك" حظر صفحته لمدة 24 ساعة بسبب نشره آراء اعتبرت معادية للمسلمين.
ونشر على صفحته في "فيسبوك"متسائلا، "هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟.. في أيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لايوجد مسلمون هناك".
تحدث يائير في منشور آخر عن أحد حلّين محتملين فقط للسلام في إسرائيل، إما أن "يغادر كل اليهود (إسرائيل) أو يغادر كل المسلمين". وأضاف "أنا أفضل الخيار
وجاءت تعليقات ابن نتنياهو بعد مقتل جنديين إسرائيليين، يوم الخميس الماضي، في محطة للحافلات في الضفة الغربية قرب إحدى المستوطنات.
وطالما هاجم معارضو نتنياهو ابنه يائير البالغ من العمر 27 عاما، كونه يعيش في مقر رئاسة الوزراء دون أي منصب رسمي، ويستفيد من خدمة حارس شخصي وسائق وغيرها من الامتيازات.
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