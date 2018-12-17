القضاء العراقي يلغي قرار رئيس الحكومة بعزل زعيم "الحشد الشعبي"

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أقرت محكمة القضاء الإداري في العراق اليوم بطلان قرار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بشأن إعفاء رئيس هيئة "الحشد الشعبي" والمرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض من مناصبه.
ونشر مكتب الفياض اليوم نسخة من القرار القضائي الذي ينص على إعادته لثلاثة مناصب أعفي منها سابقا .
ألغت المحكمة الاتحادية العراقية في شهر أكتوبر الماضي،الأمر الذي أصدره
ويشار إلى أن الفياض مرشح لمنصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي.
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