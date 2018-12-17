نتنياهو يعترف بوجود جواسيس لإسرائيل في إيران

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بنيامين نتنياهووكالات:
قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في كلمة ألقاها، الأحد، أمام مجموعة من الدبلوماسيين في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس إن جواسيسللدولة العبرية يعملون داخل إيران، ضمن إطار جهود تل أبيب الرامية إلى "كبح طموحات طهران" النووية.
وأكد نتنياهو أن تل أبيب تكافح برنامج إيران النووي في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن العملاء الإسرائيليين يزورون إيران بشكل دوري بغية الاطلاع على تطورات البرنامج وجمع معلومات عملياتية عنه.
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