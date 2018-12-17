صحيفة تكشف تفاصيل لقاء المستشار الألماني شميدت والسادات قبل 40 عامًا

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ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، تفاصيل لقاء جرى لأول مرة، يجمع بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات والمستشار الألماني هيلموت شميدت في مصر قبل 40 عاما.
ورأت الصحيفة، أن لقاء شميدت بالزعيم الراحل محمد أنور السادات بمثابة لقاء تاريخي يجب أن يتعلم منه قادة العالم، موضحة أنه علىغير المعتاد بالنسبة للسياسيين، التحدث عن الله وعن اليهود والمسيحيين والمسلمين، موضحة أن الزعيمين تحدثا عن الإسلام بكثرة، وهو ما يطلعنا على هوية هذه الزيارة.
وتابعت، أن شميدت الذي توفي قبل ثلاث سنوات في شهر نوفمبر، تحدث
ونوه شميدت خلال كتبه :"بالنسبة للعالم الغربي، من المهم أن يفهم الإسلام، ويجب أن يتعلم إجراء محادثات مع المسلمين، وليس فقط عقد اتفاقيات عن الأسلحة والنفط".
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