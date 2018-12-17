صحيفة تكشف تفاصيل لقاء المستشار الألماني شميدت والسادات قبل 40 عامًا

خلال زيارة المستشار الألماني هيلموت شميدت إلى مصر

وكالات:

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، تفاصيل لقاء جرى لأول مرة، يجمع بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات والمستشار الألماني هيلموت شميدت في مصر قبل 40 عاما.

ورأت الصحيفة، أن لقاء شميدت بالزعيم الراحل محمد أنور السادات بمثابة لقاء تاريخي يجب أن يتعلم منه قادة العالم، موضحة أنه على

غير المعتاد بالنسبة للسياسيين، التحدث عن الله وعن اليهود والمسيحيين والمسلمين، موضحة أن الزعيمين تحدثا عن الإسلام بكثرة، وهو ما يطلعنا على هوية هذه الزيارة.

وتابعت، أن شميدت الذي توفي قبل ثلاث سنوات في شهر نوفمبر، تحدث

كثيرا من خلال كتبه ومقالاته ومحاضراته عن رحلته لمصر، وكتب أن الرئيس المصري الراحل تحدث معه عن الوحي، وعن الأديان السماوية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، وقد أعجبه بشكل خاص كلامه بأننا جميعا أبناء إبراهيم.

ونوه شميدت خلال كتبه :"بالنسبة للعالم الغربي، من المهم أن يفهم الإسلام، ويجب أن يتعلم إجراء محادثات مع المسلمين، وليس فقط عقد اتفاقيات عن الأسلحة والنفط".