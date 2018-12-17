غرب دارفور.. مُعتمد مَحلية الجُنينة يُدشن إمتحانات مشروع النفرة القومية لمحو الأُمية

دشن معتمد محلية الجُنينة الأستاذ محمد عبد الرحمن ظُهر أمس الأحد السادس عشر من ديسمبر الجاري دَشن إمتحانات مشروع النفرة القومية لمحو الأمية التي ينفذها منسقية الخدمة الوطنية محلية الجنينة بحضور منسق منسقية الخدمة الوطنية بالمحلية الاستاذ وليد محمد الحسن وبوجود لجان المشروع بالإضافة للجان الأمتحانات حيث اعتبر المعتمد ان تعليم القرآن الكريم و علومه من اهم ضروريات الحال كذلك يجب ات تكون من اهم الأهداف التي يجب علي المشروع تحقيقها معتبرآ ان التعليم بشكلٍ عام و عمليات مشروعات محو الأُمية بوجه أخص يجب ان ترتبط إرتباطآ وثيقآ بالعبادات و العلوم التي لها علاقة بالحياة و طالب المعتمد بضرورة تعليم فك الأحرف للذين يحفظون القرآن الكريم و لا يجيدون كتابته مؤكدآ ان محليه الجنينه تولي بالغ الإهتمام للدارسين ضمن مشروع النفرة النفرة القومية لمحو الاُمية و يرى محمد عبد الرحمن ان مؤسسة الخدمة الوطنية و بمجهودات محلية الجنينة اذا ما استطاعوا إخراج العدد المستهدف من دائرة الأُمية سيكونون قد ابلوا حسنآ و كما ان النفرة ستكون قد حققت أهدافها المنتظرة .

هذا و قد شدّد المعتمد في مُطالبه بان يكون الأمتحان أمتحانآ حقيقيآ و مشددآ ايضاً علي ضرورة أن تكون الرقابة و النتيجة حقيقيتين حاثآ علي ان يكون الأمتحان نقطة قياس للذين يؤدون الخدمة الوطنية موجهاً منسقية الخدمة الوطنية في محليته بأن تُدرج درجات و نتيجة الأمتحانات التي ستجري ضمن بيانتها تجاه منسوبيها و ربط درجات الدارسين المُمتحنين بجهد الميسريين والذي يتمثل في مدى نجاح الدارسين وآدائهم لواجبهم في مراكز التدريس و فصولهم كذلك دعا لربط إجراءاتها بأجراءات خلو الطرف من الخدمة الوطنية بالنسبة لمنسوبي الخدمة الوطنية في محليته داعيآ ان تكون نتيجة إمتحانات مشروع النفرة القومية لمحو الأمية من مؤشرات قياس آداء الخدمة الوطنية .

الجدير بالذكر ان حكومة محلية الجنينة و علي رأسها مُعتمدها الأُستاذ محمد عبد الرحمن محمد احمد يبدون بالغ الأهتمام بمشروعات منسقية الخدمة الوطنية بالمحلية خاصة مشروع النفرة القومية لمحو الأُمية التي جرت عملياتها في المحلية لعامٍ كامل و تَجري إمتحاناتها إبتداءاً من صبيحة يومِ غدٍ الثلاثاء الثامن عشر من ديسمبر الجاري للعام الفين و ثمانية عشر و علي ذات السياق اطلعت “صحيفة كوش الأخباية” علي التدابير والترتيبات الإدارية اللازمة لأمتحانات المشروع حيث افاد منسق منسقية الخدمة الوطنية لمحلية الجنينة الأستاذ وليد محمد الحسن بتصريحات مفادها ان عدد الممتحنين ضمن المشروع يبلغ عددهم ستة عشرة الفٍ و ثمانْ مئه خمسةٌ و تسعون مُمتَحن “16895” تحت إدارة لجنتين إثنتين إحِداها فنية برئاسة المشرف الفني لمشروع النفرة القومية لمحو الأمية و المنتسب لأدارة تعليم الكِبار بوزارة التربية و التوجيه بالمحلية الأستاذ ابوبكر الحاج يونس ولجنة أخرى إدارية برئاسة مُنسق مُنسقية المشروعات في الخدمة الوطنية بالمحلية المهندس مدثر عيسى بالأضافة للجنة كونترول عام متشعبة من كل اللجان تعمل و تحافظ علي سير عملية الأمتحانات بسلاسة و سلامة في الوحدات الإدارية الخمس لمحلية الجنينة بواقع ثمان مئه ثمانٍ و تسعون 898 مركز في الوحدات الإدارية لمحلية الجنينة لتصبح فيما بعد 526 مركزآ فعليآ بعد دمجها مع بعضها البعض لأسباب فنية .

يوسف المقدوم

الجنينة (أخبار الخليج 365)