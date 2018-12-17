اللجنة الطارئة لتعديل الدستور تعقد أول إجتماعاتها خلال يومين

شرعت اللجنة الطارئة لتعديل الدستور التي شكلها رئيس الهيئة التشريعية القومية في الترتيب لعقد أول إجتماعاتها لدراسة هذه التعديلات خلال اليومين القادمين.

وبحسب (smc) أن اللجنة تعكف على تكثيف الجهود للوصول إلأى رؤية مشتركة وتوافق حول التعديلات المقررة. وكان من المقرر أن ينعقد أول إجتماع للجنة مطلع الإسبوع الجاري.

يذكر أن (33) حزباً سياسياً يمثلون (294) عضواً من أعضاء الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات عن قد أودعوا منضدة البرلمان مؤخراً مبادرة لتعديل الدستور الإنتقالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)