افتتاح أول مركز للخلايا الجذعية بالسودان

افتتحت جامعة النيلين، أمس، مركز النيلين للخلايا الجذعية كأول مركز بالسودان، ويعمل المركز لإنفاذ عدة ومشاريع أهمها مشروع علاج خشونة الركبة ومشروع علاج القرنية ومشروع علاج العقم لدى النساء، خاصة صغار السن ومرضى السكري، إضافة لعلاج الحروق.

وأشاد وزير الصحة ولاية الخرطوم أ.د. مأمون حميدة، بالجهد الذي تقوم به جامعة النيلين باعتبارها جامعة سباقة في مجال الأبحاث الجذعية، مطالباً الجامعة بفتح أبوابها للدارسين بالجامعات الأخرى لإجراء البحوث في هذا المجال، وأضاف قائلاً “هذا المركز ليس حلماً إنما أصبح واقعا”.

وقال حميدة “هناك مرضى تعالجوا به خاصة مرضى سرطان الغدد الليمفاوية”.

من جهته، وصف أ.د. كمال هاشم مدير جامعة النيلين، المركز بأنه حدث تاريخي للجامعة باعتباره تطويراً للأبحاث العلمية لتطوير وتجديد الخدمات الطبية في السودان.

وقالت مدير المركز د. هبة بدر الدين خليل بحسب الشروق – إن المركز يعتبر أول مركز في السودان للخلايا الجذعية يعمل على نقل تقنيات الخلايا الجذعية وتطبيقاتها السليمة لعلاج الأمراض التي يستعصي علاجها بالطرق التقليدية، ويركز على الخلايا الجذعية البالغة لمعالجة الأمراض التي فقد فيها المريض الأمل ويعمل على معالجة أمراض خشونة الركبة ومشاكل فشل تبيويض الرحم ومشاكل البتر والجلد والمساعدة على التئام الجروح ومشاكل تساقط الشعر، ومشاكل الشلل إضافة لتجديد الخلايا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)