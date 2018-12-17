جهاز الأمن ينفي شائعة حجز أموال المسافرين للخرطوم ويقول: الوضع في منافذ السودان وعلى رأسها مطار الخرطوم كما هو

بحسب رصد أخبار الخليج 365، إنتشرت على نطاق واسع يوم الإثنين على مواقع التواصل الإجتماعي شائعة (بتفتيش كل القادمين الى مطار الخرطوم الدولي وحجز أموالهم من العملات الأجنبية وتوريدها قسرا في الحسابات بالبنوك).

مساء الإثنين قال مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، اللواء محمد حامد تبيدي (سرت شائعة مفادها أنه بدأ فعلا تنفيذ قرار غير معلن بتفتيش كل القادمين الى مطار الخرطوم الدولي وحجز أموالهم وتوريدها قسرا في الحسابات بالبنوك والسماح لهم بالخروج بألف ريال فقط !!!)

وأضاف تبيدي بحسب ما نقلت عنه صحيفة أخبار الخليج 365 (هذه المزاعم مختلقة ولا أساس لها من الصحة .. الوضع في مطارات ومنافذ السودان وعلى رأسها مطار الخرطوم الدولي كما هي دون أي تغيير).

ويشير محرر أخبار الخليج 365 أن السلطات تسمح للمغادرين من السودان عبر مطار الخرطوم والمنافذ الأخرى حمل مبلغ 10000 يورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)