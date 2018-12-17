أشياء مهمة تزيد من حرارة المباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم !

1 . رونالدو سيعود إلى مدريد 2 . وماندوزكيتش سيلاقي فريقه القديم. 3 . عودة هونتيلار إلى سنتياجو برنابيو مرة أخرى 4 . وبحسب متابعه محرر (أخبار الخليج 365) فإن دي ماريا لديه فرصة للإنتقام من مورينيو 5 . ساني ومباراة مليئة بالعواطف أمام شالكه الخرطوم (أخبار الخليج 365).

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