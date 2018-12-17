مني فاروق تستقيل من عضوية البرلمان

تقدمت البرلمانية عضو المجلس الوطني مني فاروق سليمان يوم الاثنين باستقالة مكتوبة باسقاط عضويتها في المجلس الوطني خلال جلسة المجلس برئاسة البروفسيور ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس بحجة افساح المجال لشقيقة اخرى.

وقالت مني فاروق في استقالتها التي تلاها رئيس المجلس الوطني “قالت ان البرلمان اقدس من ان يجمع معه وظيفة اخرى”.

من جانبه قال رئيس البرلمان بحسب شبكة الشروق – إن اسقاط العضوية يتم بقرار من المجلس، مضيفاً أنه سيتم الدفع بالاستقالة لقيادة المجلس لتحديد من يقدم تقرير حول الاستقالة للمجلس.

وكانت مني فاروق قد تم تعيينها بمرسوم جمهوري ضمن اخرين في سبتمبر الماضي وزير دولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)