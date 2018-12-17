الحسين: أشعر بحجم معاناة المواطن مع الخبز

أقر والي ولاية الخرطوم الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، بحجم معاناة المواطنين مع أزمة الخبر، وقال “إنه يشعر بحجم المعاناة لدى المواطن”. وعقد الوالي، يوم الإثنين، اجتماعاً مع اتحاد المخابز بالولاية لبحث توزيع دقيق الخبز ومستوى الإمداد.
وظلت ولاية لخرطوم تعاني من أزمة في الخبز لفترات طويلة، الأمر الذي أدى إلى تكدس المواطنين أمام المخابز في صفوف طويلة واتخذت حكومة الولاية بالتنسيق مع العديد من الجهات حزمة إجراءات لتخفيف حدة أزمة الخبز بالولاية.
وناقش اجتماع والي الخرطوم مع اتحاد المخابز أنجع الحلول التي من شأنها أن تضع حداً نهائياً لقضية الخبز بالولاية. واستمع الوالي بحسب الشروق – للمشكلات التي تواجه المخابز حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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