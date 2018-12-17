روسيا: زيارة البشير ستسهم في عودة سوريا للجامعة العربية

قالت وزارة الخارجية الروسية في نبأ عاجل ، الإثنين، إنها تأمل في أن تسهم زيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، التي قام بها إلى العاصمة السورية دمشق، الأحد، في عودة سوريا إلى الجامعة العربية وبحسب الشروق نقلاً عن “روسيا اليوم”.

وأجرى البشير مباحثات ثنائية مع نظيره بشار الأسد، معرباً عن أمله أن تستعيد سوريا عافيتها ودورها في المنطقة في أسرع وقت ممكن، وأن يتمكن شعبها من تقرير مستقبل بلده بنفسه بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

وأكد وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”، وقوف بلاده إلى جانب سوريا وأمنها، وأنها على استعداد لتقديم ما يمكنها لدعم وحدة أراضي سوريا.

إلى ذلك، أكد الرئيس السوري الأسد، أن سوريا وعلى الرغم من كل ما حصل خلال سنوات الحرب بقيت مؤمنة بالعروبة ومتمسكة بها، موضحاً أن تعويل بعض الدول العربية على الغرب لن يأتي بأي منفعة لشعوبهم، لذلك فالأفضل هو التمسك بالعروبة وبقضايا الأمة العربية.

قال الرئيس ، عمر البشير، إن سوريا هي دولة مُواجهة وإضعافها هو إضعاف للقضايا العربية، وأفاد عقب زيارة خاطفة إلى دمشق، إن ما حدث فيها خلال السنوات الماضية لا يمكن فصله عن الواقع، وبالرغم من الحرب بقيت متمسكة بثوابت الأمة العربية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)