بالفيديو : هاتريك ميسي يقود برشلونة لاكتساح ليفانتي بخماسية

تمكن فريق برشلونة من أن يحقق فوزا كاسحا خلال لقائه أمام ليفانتي بخماسية مقابل لاشيء ، حيث نجح نجمه الأوروغواياني لويس سواريز في أن يسجل الهدف الأول في شباك ليفانتي بعدما سدد كرة ناجحة في الدقيقة 35 ليتقدم الفريق الأحمر والأزرق بهدف مقابل لاشيء .

وفي الشوط الثاني واصل برشلونة تألقه وبحثه عن تسجيل مزيد من الأهداف ، وفي الدقيقة 47 ومن لعبة جماعية رائعة تمكن ليو ميسي من تسجيل الهدف الثالث للبلوغرانا والثاني له ليتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة .

وبحسب موقع (هاي كوره) في الدقيقة 42 استطاع الأرجنيني ليونيل ميسي أن يعزز تقدم البلوغرانا بعدما سجل الهدف الثاني بطريقة رائعة ليتقدم الفريق الأحمر والأزرق بهدفين مقابل لاشيء وينتهي الشوط على هذه النتيجة .

وفي الدقيقة 60 تمكن ليو ميسي من زيارة الشباك مرة أخرى ليدون بذلك على الهدف الثالث بالنسبة له والرابع لفريقه وليتقدم البلوغرانا برباعية نظيفة .

وحاول برشلونة تسجيل مزيد من الأهداف وفي الدقيقة 88 نجح مدافع الفريق الأحمر والأزرق جيرارد بيكيه من أن يضع الكرة بنجاح في الشباك ليتقدم برشلونة بخماسية نظيفة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365).