يديعوت: جاسر البرغوثي هو المسؤول عن عمليّات إطلاق النار

يحيى السنوار، قائد حماس في غزة، يوجّه تحية عسكرية لجاسر البرغوثي

الخليج 365 | فريق التحرير

زعم الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادر وصفها بـ "الرفيعة" في السلطة الفلسطينية، أنّ الأسير السابق والمبعد إلى غزة، جاسر البرغوثي، هو المسؤول عن تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "عوفرا" وكذلك عن عملية بؤرة "غفعات اساف" خلال الشهر الجاري.

لم يوضح الموقع العبريّ طبيعة هذه المصادر الفلسطينية التي استند إليها، في تحميل البرغوثي المسؤولية عن العمليات الأخيرة في الضفة

وبحسب المصادر الفلسطينية التي زعم الموقع أنّه تحدّث إليها، فإن جاسر البرغوثي يعد واحدًا من قادة أركان كتائب القسام المتواجدين في غزة، وهو المسؤول عن العمليّات الأخيرة.

وجاسر هو خال الشهيد صالح البرغوثي، وقد تحرر في صفقة "وفاء الأحرار"، وكان يقضي في سجون الاحتلال حُكمًا بالسجن المؤبد 9 مرّات، لقيادته مجموعة من كتائب القسام نفذت عمليات خلال انتفاضة الأقصى أدت لمقتل 9 جنود.