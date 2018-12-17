إيران تحث الاتحاد الأوروبي للضغط على واشنطن من أجل تسليم طائرات ايرباص

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن طهران طالبت الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بالضغط على السلطات الأمريكية للسماح بتسلمها طائرات ركاب اشترتها من إنتاج ايرباص.

ومن أجل تحديث اسطولها، طلبت شركة إيران للطيران 200 طائرة ركاب، من بينها 100 من ايرباص و80 من بوينج و20 من ايه.تي.آر الفرنسية الإيطالية، بعد التوصل للاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية في 2015.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية الغت الترخيص الممنوح لبوينج وايرباص لبيع طائرات تجارية إلى شركة الطيران الإيرانية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو أيار وفرض العقوبات مرة أخرى.

وقالت فرزانة شرف بافي الرئيسة التنفيذية لشركة إيران للطيران متحدثة لوكالة الطلبة "شاغلنا الرئيسي أن نستطيع تقديم خدمة أفضل لمسافرينا.. نأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتسليم طائرات ايرباص المشتراة".

ورغم أن مقر ايرباص في فرنسا فإنه ينبغي عليها أن تحصل على موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لبيع الطائرات إلى إيران لأن ما لا يقل عن عشة بالمئة من مكونات الطائرات تصنع في الولايات المتحدة.

وسلمت ايرباص ثلاث طائرات لإيران قبل إلغاء الترخيص.

وتابعت شرف بافي "صدر ترخيص من المكتب لطائرات ايه.تي.آر.. يمكن (للاتحاد الأوروبي) أن يسعى لاستصدار تراخيص طائرات ايرباص".