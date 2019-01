انت الان تتابع SpiderMan: Into SpiderVerse يتصدر «البوكس أوفيس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م

فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse

للمرة الـ13 هذا العام، يتمكن فيلم أنيميشن من اقتناص صدارة البوكس أوفيس، حيث حل Spider-Man: Into the Spider-Verse في المرتبة الأولى، وذلك في أول أسبوع عرض له، بإيرادات 35.4 مليون دولار، ويقوم بالأداء الصوتي لشخصيات الفيلم شاميك مور، جيك جونسون، وهيلي ستاينفيلد، ويحكي عن عالم فيه أكثر من سبايدرمان، كل واحد فيهم يمتلك شخصية مختلفة، إلا أنهم يجتمعون في هدف واحد وهو إنقاذ البشرية، وفي المركز الثاني جاء فيلم The Mule الذي يحكي عن جندي متقاعد من الجيش يعمل كـ"بستاني" بعد إنهاء خدمته، ويبلغ من العمر 90 عامًا، ويتعرض لاتهامات بالاتجار بالمخدرات.

وحقق فيلم The Mule الذي قام ببطولته كلينيت إستوود وبرادلي كوبر 17.2 مليون دولار في أول أسابيع عرضه، أما في المركز الثالث فجاء فيلم The Grinch الذي يدور حول كائن أخضر مهمته سرقة فرحة الكريسماس وتدمير احتفالية أهله، وقد حقق الفيلم في سادس أسبوع عرض له 11.6 مليون دولار، ليصبح الإجمالي 239 مليون دولار، أما في المركز الرابع فجاء فيلم Ralph Breaks the Internet محققًا 9.6 مليون دولار في رابع أسبوع عرض.قد يهمك ايضًا فيلم Night School الكوميدي يقتنص صدارة البوكس أوفيس.



وفي المركز الخامس جاء فيلم الأكشن والخيال Mortal Engines محققَا 7.5 مليون دولار، ويحكي الفيلم عن ما بعد انهيار الحضارة في عالم يتغذى فيه البشر على بعضهم يثور شخصان لتغيير الأوضاع.