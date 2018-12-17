انت الان تتابع مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٥٣ م
استقر محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، على تشكيلة فريقه لخوض مباراة اليوم أمام النجوم، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، المقامة اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد السلام، تحت قيادة الحكم الدولي محمود عاشور، وسيعاون عاشور كل من شريف عبد الله وعمر فتحي، وعمرو جلال حكماً رابعاً، فيما سيكون كل من محمد صابر وإبراهيم محجوب حكماً خامسًا، وسيغيب عن الأهلي عدة لاعبين بسبب الإصابة، على رأسهم المغربي وليد أزارو، وحسام عاشور وشريف إكرامي وصلاح محسن وأحمد فتحي.
ومن المنتظر أن يعتمد الأهلي على حارسه علي لطفي، في ظل إصابة شريف إكرامي في العضلة الضامة، وستضم التشكيلة المتوقعة للأهلي، الحارس علي لطفي وأمامه الرباعي أحمد علاء والمالي ساليف كوليبالي ومحمد هاني وأيمن أشرف، للدفاع، وكريم نيدفيد وعمرو السولية وناصر ماهر ومحمد شريف وأحمد الشيخ، للوسط، ومروان محسن، للهجوم. الأهلي
الأهلي يدخل تلك المباراة ويمتلك 20 نقطة جمعها من 6 فوز وتعادلين وخسارتين، سجل 12 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف، محتلا المركز التاسع، ويأمل المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة تحقيق الثلاث نقاط لتقليص عدد النقاط مع الغريم التقليدي نادي الزمالك ومتصدر المسابقة برصيد 35، ولكن يتبقى للأهلي 6 مباريات مؤجلة من ضمنها الأبيض.
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