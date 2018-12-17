المواجهات التاريخية لفرسان دور الـ16 بدوري الأبطال

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لن تغيب الإثارة عن مباريات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.. بعدما أسفرت القرعة التي أقيمت اليوم الإثنين عن مجموعة من المواجهات المرتقبة بين كبار الأندية

أسفرت قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات مرتقبة، أبرزها صدام بايرن ميونيخ وليفربول، ومواجهة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، إلى جانب موقعة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، بينما كانت رحيمة ببعض الفرق الأخرى مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي، وهناك العديد من مباريات دور الـ16 التي تملك تاريخًا كبيرًا في المواجهات بين الفرق، ولعل أبرزها صدام ريال مدريد وأياكس، الذي تكرر كثيرًا في المواسم الماضية، ونستعرض في السطور التالية تاريخ المواجهات السابقة بين فرسان دور الـ16 في السطور التالية كالآتي:

شالكة X مانشستر سيتي تواجه الفريقان في 3 مباريات سابقة حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في لقاءين وخسر مباراة واحدة، وسجل السيتي 7 أهداف واهتزت شباكه بهدفين. وأتت المباراة الأولى بين الفريقين في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1969- 1970، وحينها فاز شالكة على ملعبه بهدف نظيف، قبل أن يتعرض لهزيمة



تواجه الفريقان في 3 مباريات سابقة حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في لقاءين وخسر مباراة واحدة، وسجل السيتي 7 أهداف واهتزت شباكه بهدفين. شالكة X مانشستر سيتيتواجه الفريقان في 3 مباريات سابقة حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في لقاءين وخسر مباراة واحدة، وسجل السيتي 7 أهداف واهتزت شباكه بهدفين. وأتت المباراة الأولى بين الفريقين في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1969- 1970، وحينها فاز شالكة على ملعبه بهدف نظيف، قبل أن يتعرض لهزيمة ثقيلة في الإياب بنتيجة 5-1 في إنجلترا، وتوج السيتي بلقب تلك البطولة. ومن ثم تواجها في مباراة واحدة من دور المجموعات من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2008- 2009 وفاز السيتي في ألمانيا بهدفين دون رد، وخرج مانشستر في تلك النسخة من ربع النهائي، بينما ودع شالكة من دور المجموعات. أتلتيكو مدريد X يوفنتوس

تواجه الفريقان في 7 مباريات سابقة حقق خلالها اليوفي الانتصار في 4 مباريات مقابل انتصارين لأتلتيكو، وانتهت مواجهة واحدة فقط بالتعادل، وسجل يوفنتوس في تلك المباريات 10 أهداف مقابل 7 أهداف للروخيبلانكوس. أتلتيكو مدريد X يوفنتوستواجه الفريقان في 7 مباريات سابقة حقق خلالها اليوفي الانتصار في 4 مباريات مقابل انتصارين لأتلتيكو، وانتهت مواجهة واحدة فقط بالتعادل، وسجل يوفنتوس في تلك المباريات 10 أهداف مقابل 7 أهداف للروخيبلانكوس. وأتت المواجهة الأولى بين الفريقين في دور الـ16 من كأس المعارض من موسم 1963- 1964، وحينها فاز اليوفي على ملعبه بهدف نظيف وخارج أرضه بنتيجة 2-1، وودع اليوفي البطولة من ربع النهائي على يد ريال سرقسطة. ومن ثم تواجها في النسخة التالية من البطولة وتحديدًا في نصف النهائي وفاز كل فريق على ملعبه بنتيجة 3-1، قبل أن يحسم اليوفي المباراة الفاصلة بنفس النتيجة ويصعد إلى النهائي الذي خسره في نهاية المطاف. كانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2014- 2015، وحينها فاز أتلتيكو على ملعبه بهدف نظيف، وتعادل في تورينو بدون أهداف، وفي تلك النسخة ودع أتلتيكو مدريد البطولة من ربع النهائي بينما خسر اليوفي في النهائي. مانشستر يونايتد X باريس سان جيرمان

لم يتواجها من قبل.توتنهام X بروسيا دورتموند

تواجه الفريقان في 4 مباريات سابقة حقق خلالها كل فريق الانتصار في مباراتين، وسجل دورتموند 7 أهداف مقابل 6 أهداف للسبيرز. مانشستر يونايتد X باريس سان جيرمانلم يتواجها من قبل.توتنهام X بروسيا دورتموندتواجه الفريقان في 4 مباريات سابقة حقق خلالها كل فريق الانتصار في مباراتين، وسجل دورتموند 7 أهداف مقابل 6 أهداف للسبيرز. وأتت المواجهة الأولى بين الفريقين في دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2015- 2016، وحينها فاز دورتموند على أرضه 3-0 وكرر فوزه إيابًا بنتيجة 2-1 خارج ميدانه، وودع دورتموند تلك البطولة من ربع النهائي. وتواجه الفريقان من جديد في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وحينها فاز توتنهام على أرضه بنتيجة 3-1 وخارج أرضه بنتيجة 2-1، وودع دورتموند تلك البطولة من دور المجموعات بينما خرج السبيرز من دور الـ16. ليون X

تواجه الفريقان في 6 مباريات سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 4 لقاءات وتعادل في مواجهتين ولم يخسر أي مواجهة سابقة أمام الفريق الفرنسي، وسجل البرسا 16 هدفًا واهتزت شباكه بـ7 أهداف. ليون X برشلونة تواجه الفريقان في 6 مباريات سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 4 لقاءات وتعادل في مواجهتين ولم يخسر أي مواجهة سابقة أمام الفريق الفرنسي، وسجل البرسا 16 هدفًا واهتزت شباكه بـ7 أهداف. وأتت المواجهة الأولى بين الفريقين في دور المجموعات الأول من موسم 2001- 2002، وحينها فاز برشلونة على ملعبه 2-0 وخارج ميدانه 3-2، وودع البرسا تلك النسخة من نصف النهائي بينما خرج ليون من دور المجموعات. وتواجها للمرة الثانية في دور المجموعات من موسم 2007- 2008، وحينها فاز العملاق الكتالوني بثلاثية نظيفة على أرضه وتعادلا 2-2 في فرنسا، وفي تلك النسخة ودع البرسا البطولة من نصف النهائي، بينما خرج ليون من دور الـ16. كانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في دور الـ16 من موسم 2008- 2009، وحينها تعادلا في فرنسا 1-1 وفاز البرسا في الكامب نو بنتيجة 5-2، وتوج برشلونة بلقب تلك النسخة. روما X بورتو

تواجه الفريقان في 4 مباريات سابقة حقق خلالها بورتو الفوز في مباراتين وتعادلا في لقاءين، وسجل الفريق البرتغالي 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا. روما X بورتوتواجه الفريقان في 4 مباريات سابقة حقق خلالها بورتو الفوز في مباراتين وتعادلا في لقاءين، وسجل الفريق البرتغالي 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا. وأتت المواجهة الأولى في الدور الثاني من كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1981- 1982، وحينها فاز بورتو على ملعبه بهدفين دون رد وتعادل في الأولمبيكو سلبيًا بدون أهداف، وودع بورتو تلك البطولة من ربع النهائي. ومن ثم تواجها في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا موسم 2016- 2017، وحينها تعادلا في البرتغال 1-1، وخسر روما على أرضه في الإياب بثلاثية نظيفة، وودع بورتو تلك البطولة من دور الـ16. أياكس X ريال مدريد

تواجه أياكس وريال مدريد في 12 مباراة سابقة حقق خلالها الريال الفوز في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في 4 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل الريال 24 هدفًا واهتزت شباكه بـ10 أهداف. أياكس X ريال مدريدتواجه أياكس وريال مدريد في 12 مباراة سابقة حقق خلالها الريال الفوز في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في 4 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل الريال 24 هدفًا واهتزت شباكه بـ10 أهداف. وأتت المواجهة الأولى بين الفريقين في الدور الأول من بطولة أوروبا للأندية البطلة موسم 1967- 1968، وحينها تعادلا 1-1 في هولندا وفاز الريال على ملعبه 2-1، وودع الريال تلك النسخة من نصف النهائي. ومن ثم تواجها في نصف النهائي موسم 1972- 1973، وفاز أياكس على ملعبه 2-1 وكرر انتصاره في الإياب بهدف نظيف، وتوج أياكس بتلك النسخة. وتواجه الفريقان للمرة الثالثة في دور المجموعات من موسم 1995- 1996، وفاز أياكس على ملعبه بهدف نظيف وكرر انتصاره في البيرنابيو بهدفين دون رد، وخسر أياكس في المباراة النهائية لتلك النسخة، بينما ودع ريال مدريد من ربع النهائي. وتجددت المواجهة في دور المجموعات من موسم 2010- 2011، وفاز الريال على ملعبه 2-0 وخارج ميدانه 4-0، وفي تلك النسخة ودع الريال من نصف النهائي بينما خرج أياكس من دور المجموعات. وفي موسم 2011- 2012 فاز الريال بثلاثية نظيفة على ملعبه وخارج ميدانه في دور المجموعات، وودع أياكس من دور المجموعات، بينما خرج ريال مدريد من نصف النهائي. وأتت آخر مواجهة بين الفريقين في دور المجموعات أيضًا من موسم 2012- 2013 وفاز الريال بنتيجة 4-1 ذهابًا وإيابًا، وودع الريال تلك النسخة من نصف النهائي وودع أياكس من دور المجموعات. X بايرن ميونيخ

تواجه ليفربول وبايرن ميونيخ في 7 مباريات سابقة حقق خلالها ليفربول الانتصار في مباراتين وخسر لقاء وحيدا وتعادلا في 4 مباريات، وسجل الريدز 7 أهداف في تلك المواجهات واستقبلت شباكه 9 أهداف. ليفربول X بايرن ميونيختواجه ليفربول وبايرن ميونيخ في 7 مباريات سابقة حقق خلالها ليفربول الانتصار في مباراتين وخسر لقاء وحيدا وتعادلا في 4 مباريات، وسجل الريدز 7 أهداف في تلك المواجهات واستقبلت شباكه 9 أهداف. وكانت البداية في عام 1971، وحينها تواجه الفريقان في ربع نهائي كأس المعارض، وفاز ليفربول على أرضه بثلاثية نظيفة وتعادل في الإياب 1-1، قبل أن يخرج الليفر من محطة نصف النهائي على يد مواطنه ليدز يونايتد. وتواجه الفريقان في الموسم التالي ولكن في كأس الكؤوس الأوروبية في الدور الثاني تحديدًا، وتعادل الفريقان بدون أهداف في إنجلترا قبل أن يفوز العملاق البافاري في الإياب على ملعبه بنتيجة 3-1، وودع البايرن تلك البطولة في نصف النهائي. وأتت المواجهة التالية بين الفريقين في نصف نهائي بطولة أوروبا للأندية البطلة موسم 1980- 1981، وتعادل الفريقان سلبيًا في إنجلترا وإيجابيًا في ألمانيا، ليتأهل الليفر إلى النهائي ويتغلب حينها على ريال مدريد ليحرز اللقب. أما آخر مواجهة أوروبية بين الفريقين فأتت في السوبر الأوروبي عام 2001، وحينها فاز بايرن ميونيخ بنتيجة 3-2.

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