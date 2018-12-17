«ازدواج الجنسية» صداع في رأس القيادات العراقية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الدستور العراقي يسمح للمواطن بالاحتفاظ بعدة جوازات سفر، فى حين أنه يلزم أي شخص يتولى منصبًا حكوميًا أو أمنيًا رفيعًا أن يتخلى عن أية جنسية أخرى مكتسبة.

انضم الرئيس العراقي برهم صالح إلى قافلة المتنازلين عن الجنسية الثانية والتي اكتسبها في وقت سابق لتوليه هذا المنصب الرئاسي في شهر أكتوبر الماضي بـ 219 صوتًا مقابل 22 صوتًا فقط لمنافسه فؤاد حسين، وذلك التزاما بالدستور العراقي الذي يمنع ازدواجية الجنسية لمن يتقلد منصبا سياديًا أو أمنيا رفيعا في البلاد. الرئاسة العراقية أعلنت عن تنازل الرئيس العراقي، عن جنسيته البريطانية التزامًا منه بما جاء في الدستور العراقي، حيث أشار المتحدث باسم الرئاسة لقمان الفيلي، إلى أن الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية البريطانية قد تم استكمالها.

وبعد أن تخلى الرئيس العراقي عن الجنسية الثانية، تقدم صالح بالشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية أيام معارضته لنظام الرئيس الراحل صدام حسين. قبل رئاسة الجمهورية شغل صالح منصب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مرتين ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وكان وزيرًا للتخطيط، وعمل قياديًا في صفوف

وبعد أن تخلى الرئيس العراقي عن الجنسية الثانية، تقدم صالح بالشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية أيام معارضته لنظام الرئيس الراحل صدام حسين.

قبل رئاسة الجمهورية شغل صالح منصب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مرتين ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وكان وزيرًا للتخطيط، وعمل قياديًا في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني الذي انتمى إليه منذ كان طالبًا، إلا أنه لم يتنازل عن الجنسية البريطانية خلال توليه تلك المناصب. ويسمح الدستور للمواطن العراقي الاحتفاظ بعدة جوازات سفره، فى حين أنه تلزم المادة الثامنة عشرة من الدستور أي شخص يتولى منصبًا حكوميًا أو أمنيًا رفيعًا أن يتخلى عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون، حسب "سكاي نيوز". لماذا رشح بارزاني مدير مكتبه لرئاسة العراق؟ ليس الأول ليس الأول تنازل برهم صالح عن ازدواج الجنسية لم يكن الأول من نوعه في العراق، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، في سبتمبر 2014 تخليه عن جنسيته البريطانية التي كان يحملها كجنسية ثانية قبل أن يقدم إلى مجلس النواب التشكيلة الحكومية. وبإعلانه هذا يكون العبادي أول مسؤول عراقي يحتل منصبا رفيعا ويعلن عن تخليه عن جنسيته المكتسبة لصالح جنسيته العراقية الأصلية، بحسب "العربية نت".



وفي ديسمبر 2014 تخلى الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم، عن جواز سفره البريطاني وقال بيان صدر عن مكتبه حينها إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أعاد جوازه البريطاني الى السلطات في المملكة المتحدة، وأبدى شكره للمملكة على الجواز الذي أتاح له حرية التحرك والسفر خلال الحقبة الدكتاتورية". وأضاف البيان أن "سفارة المملكة المتحدة تسلمت رسالة من الرئيس معصوم ومعها جواز السفر الذي أعاده بكل احترام وتقدير"، مبينا أن "معصوم كان قد فاتح السلطات البريطانية فور انتخابه رئيسا للجمهورية لإتمام إجراءات إعادة الجواز وسحب الجنسية امتثالاً لما جاء في الدستور العراقي"، بحسب "القدس العربي". في المقابل يحمل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدى الجنسية الفرنسية إلا أنه لم يحدد موقفه حتى الآن، كما يحمل العشرات من القيادات العراقية أكثر من جنسية.

الجنسية تحت قبة البرلمان الجنسية تحت قبة البرلمان ومع بدء البرلمان العراقي الجديد أعماله التشريعية، عاد قانون مزدوجي الجنسية ليثير حالة من الجدل، وذلك ضمن محاولات بعض الكتل السياسية التصويت عليه، لمنع المسؤولين ممن يمتلكون جنسيات أخرى من الترشح إلى مناصب حكومية. ويعتزم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التصويت على مشروع قرار في البرلمان، حيث يلزم المرشحين للمناصب الحكومية بالتخلي عن جنسياتهم المكتسبة. حالة من الغموض النسبي تحيط بملف امتلاك شخصيات سياسية جنسيات مزدوجة، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى أن هناك نحو 15 شخصية سياسية بارزة يمتلكون جنسيات أخرى.



وتمثل الجنسية المزدوجة الأخرى للمسؤولين العراقيين حصانة من الملاحقات القضائية والقانونية في حال ثبت تورطهم بملفات فساد إداري أو مالي، كما حصل مع الكثير منهم. «الاغتيالات» .. فاتورة تأييد الاحتجاجات في العراق وفي هذا الإطار تمكن محافظ البصرة ماجد النصراوي الذي يمتلك الجنسية الاسترالية من الهرب إلى إيران، العام الماضي، بعد صدور أوامر قضائية بمنعه من السفر والتحقيق معه بشأن ملفات فساد متورط فيها مع نجله، وفقا لـ "إرم نيوز". وكان نواب عراقيون قد قدموا قانون مزدوجي الجنسية إلى البرلمان عام 2009 لكن مجلـس النواب في دوراته السابقة وخلال 9 سنوات لم يتمكن من التصويت عليه حتى الآن.

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