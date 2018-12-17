انت الان تتابع رسالة ووعد من مارتين لاسارتي لجماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٢ م

أكد الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يعلم جيدًا حجم المسئولية الملقاة عليه بعدما وقع عقود تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف الموسم، خاصة أنها المرة الأولى التي يعمل فيها في إفريقيا، وقال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام، والذي عقد اليوم الإثنين بمقر النادي بالجزيرة، أن أول تجربة دائمًا ما تشهد العديد من الأهداف وأهمها بالطبع الفوز، خاصة إذا كان يتولى تدريب فريق كبير بحجم القلعة الحمراء.

وشدد لاسارتي على أنه جاهز لحصد البطولات رغم قوة المشاركات في إفريقيا، موضحًا أنه لن يترك الفرصة بعدما بدأ تجربة جديدة في القارة الإفريقية. وردًا على سؤال بشأن الصعود لكأس العالم للأندية، قال لاساراتي: الوعود تبقى وعود لكني أعد بالعمل والاجتهاد والتركيز مع الأهلي من أجل إسعاد الجماهير دائمًا. وتابع: