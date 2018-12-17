انت الان تتابع رسالة ووعد من مارتين لاسارتي لجماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٢ م
أكد الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يعلم جيدًا حجم المسئولية الملقاة عليه بعدما وقع عقود تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف الموسم، خاصة أنها المرة الأولى التي يعمل فيها في إفريقيا، وقال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام، والذي عقد اليوم الإثنين بمقر النادي بالجزيرة، أن أول تجربة دائمًا ما تشهد العديد من الأهداف وأهمها بالطبع الفوز، خاصة إذا كان يتولى تدريب فريق كبير بحجم القلعة الحمراء.
وشدد لاسارتي على أنه جاهز لحصد البطولات رغم قوة المشاركات في إفريقيا، موضحًا أنه لن يترك الفرصة بعدما بدأ تجربة جديدة في القارة الإفريقية. وردًا على سؤال بشأن الصعود لكأس العالم للأندية، قال لاساراتي: الوعود تبقى وعود لكني أعد بالعمل والاجتهاد والتركيز مع الأهلي من أجل إسعاد الجماهير دائمًا. وتابع:
وشدد لاسارتي على أنه جاهز لحصد البطولات رغم قوة المشاركات في إفريقيا، موضحًا أنه لن يترك الفرصة بعدما بدأ تجربة جديدة في القارة الإفريقية.
وردًا على سؤال بشأن الصعود لكأس العالم للأندية، قال لاساراتي: الوعود تبقى وعود لكني أعد بالعمل والاجتهاد والتركيز مع الأهلي من أجل إسعاد الجماهير دائمًا.
وتابع: «رسالتي للجماهير أولًا الصبر، وثانيًا دعم الفريق، نحتاج لطاقات الجماهير الكبيرة من أجل تحقيق أهدافنا في المستقبل، مشواري مع الأهلي سوف يبدأ يوم 28 ديسمبر، ولست قلقا من العمل لأول مرة في القارة الإفريقية».
وحول كمية الإصابات بالأهلي، كشف لاسارتي، أن الإدارة تحدثت معه حول المصابين وهذا أمر يقلقه وسيرى كيف يختار الخطط المناسبة لتفادي مثل هذه المشكلة وعدم الوقوع فيها في المستقبل من خلال الإعداد المميز.
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