انت الان تتابع 10 نصائح مهمة من دار الإفتاء تبدأ بها عامك الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:باهر القاضي ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٧ م

شوقى علام مفتى الجمهورية

تزامنا مع قرب حلوم العام المقبل، أصدرت دار الإفتاء تقريرا يتضمن نصائح عدة للعمل بها واستقبال العام الجديد، وأوصت الدار جمهور المواطنين بضرورة اتباع تلك الأمور حتى يكون الفرد فعال فى مسيرته العملية وحياته اليومية. 1. لا تضيع وقتك فيما لا يفيد، فالوقت إذا فات لا يُعوض وكان الحسن البصري يقول: «إنما أنت أيام، كلما ذهب يَوْمٌ ذهب بعضك». 2. لا تنسَ التودد إلى أهلك وأصدقائك بحجة السعي وراء الرزق، فالإنسان قبل البنيان. 3. لا تحزن على ضياع شيء يَسرك، فربما كان أمرًا عواقبه تضرك.

4. تفكر في كل شيء، وحاسب نفسك على ما فاتك، وقد كان سفيان بن عيينة يقول: إذا المرء كانت له فكرة، ففي كل شيء له عبرة. 5. اجعل لقراءة القرآن وذكر الله وقتًا ثابتًا لا تتخلف عنه؛ لينيرا طريقك، ويشفعا لك يوم القيامة. 6. حافظ على صلاتك؛ فهي صلتك بربك، وطمأنينة لقلبك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم