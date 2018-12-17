انت الان تتابع البورصة تربح 7 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أمل نبيل ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٥ م

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الاثنين، على صعود جماعي بدعم من مشتريات، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة نحو 7.18 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 749.25 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 13215.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 677.63 نقطة. وقفز مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 0.83% ليغلق عند مستوى 1700.59 نقطة.

تم التداول على 181 سهما خلال جلسة اليوم، ارتفع منها 85 سهما، وانخفض 40 سهما، واستقرت أسعار 56 سهما دون تغيير، وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 991.57 مليار جنيه بإجمالي 218.44 مليون جنيه من خلال 26.49 ألف عملية منفذة. اقرأ أيضا: تعرف على كل الشروط المطلوبة لطرح شركتك في البورصة ومالت تعاملات